ОДИНАКОВ ЛИ ВИД ЗВЁЗДНОГО НЕБА В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ? ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА, НАПИШИТЕ.

Нет, не везде. Во-первых, в Южном полушарии одни звезды, а в Северном - другие. Во-вторых, звездное небо меняется по мере вращения земли. То есть, даже если вы находитесь в одном и том же месте, то вечером вы увидите одни звезды, а глубокой ночью - уже другие. Те, которые были прямо надо головой, они "уедут" к горизонту. Также меняется небо и по временам года. Зимой мы видим одни звезды, летом - другие. На следующую зиму все повторяется. Причина этого, что Земля разными боками к Солнцу поворачивается.