Одинакова ли архимедова сила действует на два одинаковых тела,если одно тело погрузить в керосин ,а другое в воду

Физика
Одинакова ли архимедова сила действует на два одинаковых тела,если одно тело погрузить в керосин ,а другое в воду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неодинаковые выталкивающие силы. Архимедова сила зависит от плотности жидкости, объема тела и ускорения свободного падения: F=pgV объемы одинаковых тел равны, ускорение свободного падения одно и то же, а плотность воды больше, чем плотность керосина. следовательно, на тело, погруженное в воде , действует сила больше, чем в керосине.
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