Одинаковое число молекул метана и аммиака при одинаковых условиях будут иметь: 1)одинаковый объем и одинаковую массу 2)одинаковый объем,но массу, немногим большую у метана 3)одинаковый объем , но массу немногим меньш...
Одинаковое число молекул метана и аммиака при одинаковых условиях будут иметь: 1)одинаковый объем и одинаковую массу 2)одинаковый объем,но массу, немногим большую у метана 3)одинаковый объем , но массу немногим меньшую у метана 4)одинаковую массу, но разные объемы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Правильный ответ будет 3 , т.к. у метана молекулярная масса равна 16 , а у аммиака 17