Одинаковое число молекул метана и аммиака при одинаковых условиях будут иметь: 1)одинаковый объем и одинаковую массу 2)одинаковый объем,но массу, немногим большую у метана 3)одинаковый объем , но массу немногим меньш...

Одинаковое число молекул метана и аммиака при одинаковых условиях будут иметь: 1)одинаковый объем и одинаковую массу 2)одинаковый объем,но массу, немногим большую у метана 3)одинаковый объем , но массу немногим меньшую у метана 4)одинаковую массу, но разные объемы