Одинаковые ли процессы проходят при нагревании меди и оксида ртути (II)? Выберите правильный ответ : а)одинаковые; б)идут реакции окисления меди и оксида ртути (II); в)происхо дит разложение меди и оксида ртути(Il); г)процессы разные, разложение оксида ртути(Il) и окисление меди . Очень нужноо