Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд

Физика
Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=q2=(q1+q2)/2 q1=q2=(-3q+5q)/2=1q Кл
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