Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд

Физика

Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд

Автор: Гость