Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд
Физика
Одинаковые металлические шарики с зарядами q1=-3q q2=5q привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. каждый из шариков имеет заряд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=q2=(q1+q2)/2 q1=q2=(-3q+5q)/2=1q Кл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В словах звонит щавель алфавит договор банты торты свекла шарфы туфля шофер столяр каталог в каких словах ударения падает на первый слог
Русский язык
Информатика