Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника,каждая сторона ??остоит из 20монет,сколько всего использовано монет?

Математика

Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника,каждая сторона ??остоит из 20монет,сколько всего использовано монет?

Автор: Гость