Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника,каждая сторона ??остоит из 20монет,сколько всего использовано монет?
Математика
Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника,каждая сторона ??остоит из 20монет,сколько всего использовано монет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20•3=60 монет или 20+20+20=60монет
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