Одна бригада маляров за 3часа покрасила 54м² стен,а производительность труда второй бригады на 3 м² в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день?
Математика
Одна бригада маляров за 3часа покрасила 54м² стен,а производительность труда второй бригады на 3 м² в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день?
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54 / 3 = 18 18 - 3= 15 (15+18)*8=26 ответ: 264
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