Одна бригада маляров за 3часа покрасила 54м² стен,а производительность труда второй бригады на 3 м² в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день?

Математика

Одна бригада маляров за 3часа покрасила 54м² стен,а производительность труда второй бригады на 3 м² в час меньше.Какую площадь стен покрасят обе бригады маляров за восьмичасовой рабочий день?

Автор: Гость