одна бригада рабочих может посадить 600 плодовых деревьев за 10 дней,а другая-за 15 дней.За сколько дней могут посадить эти деревья две бригады,работа я вместе с такой же производительностью?
одна бригада рабочих может посадить 600 плодовых деревьев за 10 дней,а другая-за 15 дней.За сколько дней могут посадить эти деревья две бригады,работа я вместе с такой же производительностью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
600:10=60-1 бр.в день 600:15=40-2 бр.в день 600:(60+40)=100-деревьев в день посадят 2 бригады 600:100=6-за такое количество дней посадят 600 деревьев в 2 бригады