Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км дороги за 30 дней, а другая- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировать дорогу обе бригады, работая вместе?

1) 15:30=0,5км в день производительность 1-ой бригады 2) 15:60=0,25 км в день производительность 2-ой бригады 3) 0,5+0,25=0,75 км в день производительность двух бригад 4) 15:0,75=20 дней нужно двум бригадам, чтобы заасфальтировать дорогу вместе