Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а другая--- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировать эту доро гу обе бригады, работая вместе?
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а другая--- за 60 дней. За сколько дней могут заасфальтировать эту доро гу обе бригады, работая вместе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 15000:30=500(м)-1 бригада за 1 день 2) 15000:60=250(м)-2 бригада за 1 день 3) 500+250=750(м)-две бригады за 1 день 4) 15000:750=20(дней)