одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада- на 2км280м больше. осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Математика

одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада- на 2км280м больше. осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?

Автор: Гость