одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада- на 2км280м больше. осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Математика
одна бригада рабочих заасфальтировала 5км 060м шоссе,другая бригада- на 2км280м больше. осталось покрыть асфальтом 965м шоссе.какой длины шоссе должны были заасфальтировать эти бригады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 км 060м+2 км 280м=7км 340м - (другая бригада) 2) 5км060м+7км340м+965м=13км365м (всё шоссе
Гость:
1) 5 060 + 2 280 = 7 340(м) - заасфальтировала вторая бригада 2) 5 060 + 7 340 + 965 = 13 365(м) надо заасфальтировать всего Ответ: 13 365 м
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