Одна целая две девятых плюс три целых одна третья

Одна целая две девятых плюс три целых одна третья

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 2/9 + 3 1/3 = 11/9 + 10/3 = 11/9 + 30/9 = 41/9 = 4 5/9;
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