Одна целая семь десятых разделить на Пять целых

Одна целая семь десятых разделить на Пять целых

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1,7:5=(17/10) это типо дробь : (50:10) это тоже = (17:10)х(10:50)=17/50или 34/100 или 0,34
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