Одна дорога длиннее другой на 49 км.Если длины этих дорог сложить,то получится 309 км.Вычислить длины этих дорог.Помогите!

Математика

Одна дорога длиннее другой на 49 км.Если длины этих дорог сложить,то получится 309 км.Вычислить длины этих дорог.Помогите!

Автор: Гость