Одна дорога длиннее другой на 49 км.Если длины этих дорог сложить,то получится 309 км.Вычислить длины этих дорог.Помогите!
Математика
Одна дорога длиннее другой на 49 км.Если длины этих дорог сложить,то получится 309 км.Вычислить длины этих дорог.Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х км - длина первой дороги, тогда (х+49) км - длина второй дороги. х+х+49=309 2х=309-49 2х=260 х=260:2 х=130 км - длина 1-ой дороги 130+49=179 км - длина 2-ой дороги 2-ой способ: 1) 309-49=260(км) 2) 260:2=130(км) 3) 130+49=179(км)
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