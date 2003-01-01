Одна хозяйка поделилась с другой рецептом дрожжевого теста. Находясь каждая на своей кухне, они одновременно замесили тесто и регулярно созванивались по телефону. Несмотря на то, что вторая хозяйка точно соблюдала по...

Одна хозяйка поделилась с другой рецептом дрожжевого теста. Находясь каждая на своей кухне, они одновременно замесили тесто и регулярно созванивались по телефону. Несмотря на то, что вторая хозяйка точно соблюдала порядок замеса теста и пропорции между компонентами, у первой хозяйки тесто "подошло" (увеличилось в объёме) на два часа раньше, чем у второй, а после выпекания у первой хозяйки пирожки получились более пышными. 1.Из-за каких процессов произошло увеличение объёма теста? 2.Какие компоненты влияют на скорость увеличения объёма теста, а какие - нет? 3.Какие дополнительные факторы, замедляющие скорость "подъёма" теста могла упустить вторая хозяйка?