Одна из сторон прямоуг на 7 км больше другой.Найди площадь прямоугольника,если его периметр равен 50км

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Одна из сторон прямоуг на 7 км больше другой.Найди площадь прямоугольника,если его периметр равен 50км

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