Одна из точек на координатной прямой соответствует числу √130. Какая это точка? М ?? К R S ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ 9 10 11 12 13 14

Алгебра

Одна из точек на координатной прямой соответствует числу √130. Какая это точка? М ?? К R S ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ 9 10 11 12 13 14

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