Одна из точек на координатной прямой соответствует числу √130. Какая это точка? М ?? К R S ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ 9 10 11 12 13 14
Алгебра
Одна из точек на координатной прямой соответствует числу √130. Какая это точка? М ?? К R S ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ • ׀ 9 10 11 12 13 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
121<130<144 √121<√130<√144 11<√130<12 k
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