Одна из точек,отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 9 — 11 Ка??ая это точка? 1)A, 2)B, 3)C, 4)D

Алгебра

Одна из точек,отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 9 — 11 Ка??ая это точка? 1)A, 2)B, 3)C, 4)D

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