Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: ЦЦГТAЦЦТАГТЦ Определить последовательность аминокислот в соответствующем полипептиде, если известно, что н-РНК синтезируется на комплиментарной данной цепи ДНК

Биология

Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: ЦЦГТAЦЦТАГТЦ Определить последовательность аминокислот в соответствующем полипептиде, если известно, что н-РНК синтезируется на комплиментарной данной цепи ДНК

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