Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: ЦЦГТAЦЦТАГТЦ Определить последовательность аминокислот в соответствующем полипептиде, если известно, что н-РНК синтезируется на комплиментарной данной цепи ДНК
Биология
Одна из цепочек молекулы ДНК имеет следующий порядок нуклеотидов: ЦЦГТAЦЦТАГТЦ Определить последовательность аминокислот в соответствующем полипептиде, если известно, что н-РНК синтезируется на комплиментарной данной цепи ДНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из ДНК получаем и- РНК: ЦУГ УАЦ ЦУА ГУЦ пролин тирозин лейцин валин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате
Русский язык