Одна книга стоит - 4 рубля сколько будет стоить 1 книга и пол книги

Одна книга стоит - 4 рубля сколько будет стоить 1 книга и пол книги

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4:2=2 руб - полкниги 4+2=6 руб 1 и пол книги
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