Одна открытка,2 одиннаковых конверта и 3 одинаковые марки стоит 38 руб. три такие от??рытки ,2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22 р. сколько стоит набор из открытки,конверта и марки?
Математика
Одна открытка,2 одиннаковых конверта и 3 одинаковые марки стоит 38 руб. три такие от??рытки ,2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22 р. сколько стоит набор из открытки,конверта и марки?
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим - О = открытка, К = конверт, М = марка. Тогда условие задачи можно записать кратко ДАНО 1) О +2*К+ 3*М = 38 руб 2) 3*О +2*К+ М=22 руб. НАЙТИ О+К+М = ? - стоимость комплекта. ДУМАЕМ - просто смотрим на эти уравнения и видим, что надо сложить и разделить. РЕШЕНИЕ Суммируем 1) и 2) и получаем 3) 4*(О+К+М) = 38+22= 60 - 4 комплекта - нам нужен всего один - делим 4) О+К+М = 60/4= 15 руб. ОТВЕТ: Стоимость комплекта 15 рублей.
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