Одна половинка окна растворилась.одна половинка души показалась.давай -ка открое??-и ту половинку и ту половинку окна.lt;br /gt;lt;br /gt; подчеркни в корнях словlt;br /gt;lt;br /gt;lt;br /gt; безударный гласный который можно п...

Русский язык

Одна половинка окна растворилась.одна половинка души показалась.давай -ка открое??-и ту половинку и ту половинку окна.lt;br /gt;lt;br /gt; подчеркни в корнях словlt;br /gt;lt;br /gt;lt;br /gt; безударный гласный который можно проверить.для выделенного слова напиши проверку.Найди в словаре происхождение слово окно. От какого другого слова оно произошло?

Автор: Гость