Одна швея может выполнить работу за 4 часа , другая - за 5 часов Какую часть работы о??и выполнят , работая вместе , за 2 ч ? за 3/4 x ?

Математика

Одна швея может выполнить работу за 4 часа , другая - за 5 часов Какую часть работы о??и выполнят , работая вместе , за 2 ч ? за 3/4 x ?

Автор: Гость