Одна швея может выполнить работу за 4 часа , другая - за 5 часов Какую часть работы о??и выполнят , работая вместе , за 2 ч ? за 3/4 x ?
Математика
Одна швея может выполнить работу за 4 часа , другая - за 5 часов Какую часть работы о??и выполнят , работая вместе , за 2 ч ? за 3/4 x ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первой 1/4 р/час скорость второй 1/5 р/час совместная скорость 1/4+1/5=(5+4)/20=9/20 р/ч значит за 2 ч они сделают (9/20)*2=9/10=0,9 от всей работы за 3/4ч (9/20)*(3/4)=27/80 всей работы
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