Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой.Найдите стороны прямоугольника,если его диагональ равна 26 см

Математика
Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой.Найдите стороны прямоугольника,если его диагональ равна 26 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ делит прямоугольник на 2 прямоугольных треугольника. Принимаем 1 сторону за "х" а другую "х-14" По теореме пифагора составляем уравнение х²+(х-14)²=26² и преобразуем х²+х²-196=676 2х²=480 х²=240 х=√240
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