Одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой.Найдите стороны прямоугольника,если его диагональ равна 26 см

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Диагональ делит прямоугольник на 2 прямоугольных треугольника. Принимаем 1 сторону за "х" а другую "х-14" По теореме пифагора составляем уравнение х²+(х-14)²=26² и преобразуем х²+х²-196=676 2х²=480 х²=240 х=√240