Одна сторона прямоугольника равна 3 целые 3/4 см, а другая - 3,25 см . Найдите периметр ??рямоугольника . Ответ запишите десятичной дробью и округлите её до десятых

Математика

Одна сторона прямоугольника равна 3 целые 3/4 см, а другая - 3,25 см . Найдите периметр ??рямоугольника . Ответ запишите десятичной дробью и округлите её до десятых

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