Одна сторона прямоугольника равна 3 целые 3/4 см, а другая - 3,25 см . Найдите периметр ??рямоугольника . Ответ запишите десятичной дробью и округлите её до десятых
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 3 целые 3/4 см, а другая - 3,25 см . Найдите периметр ??рямоугольника . Ответ запишите десятичной дробью и округлите её до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/4 переводим в десятичную дробь получаем 3,75 Р= (3‚25+3,75)*2=14
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