Одна сторона прямоугольника равна ( дробь) 8 целых 1/5 сантиметра,вторая на 1 целую 4/5 сантиметра меньше первой,а сумма этих сторона 3 целых 4/5 см больше третьей стороны. Чему равен периметр прямоугольника Помогите пожалуйста

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Итак, 1-я сторона равно (8+1/5) см, 2-я на (1+4/5) см меньше первой.В первом действии найдем 2-ю сторону1) (8+1/5) - (1+4/5) = 8+1/5-1-4/5 = (переставим слагаемые)= 8-1-4/5+1/5= 7-4/5+1/5= 6+1-4/5+1/5= 6 +1/5+1/5=6+1/5+1/5=6+2/5= (шесть целых две пятых) Во вторм действии найдем сумму этих сторон:2)(8+1/5)+(6+2/5) = (раскроем скобки и сгруппируем)= 8+6+1/5+2/5 = 14+3/5 = (четырнадцать целых три пятых) В третьем действии найдем третью сторону:3)(14+3/5) - (3+4/5) = (раскроем скобки и сгруппируем) = 14+3/5-3-4/5 = 14-3-4/5+3/5=11-4/5+3/5=10+1-4/5+3/5=10+1/5+3/5=10+4/5 = = (десять целых четыре пятых) В четвертом действии, найдем периметр, равный сумме длин всех сторон:4) (8+1/5)+(6+2/5)+(10+4/5) = (раскроем скобки и сгруппируем) = 8+1/5+6+2/5+10+4/5 == 8+6+10+1/5+2/5+4/5 = 24 + 7/5 = 24 + 1 + 2/5 = 25 + 2/5 = = (двадцать пять целых две пятых)