Одна сторона прямоугольника имеет длину в 2 раза больше, чем другая. Общая длина этих двух сторон 12 см. Найди длину каждой стороны этого прямоугольника! ПОМОГИТЕ!!!!

Допустим что длина меньшей стороны =а то длина большей стороны равна 2а. Общая длина этих сторон будет равна: а+2а=12. Вычислим выражение: 2а+а=3а=12 а значит а=12:3=4 Итак, длина меньшей стороны равна 4. Найдем длину большей стороны. Она равна 2а следовательно 2х4=8 Ответ: 4и 8