Одна сторона треугольника равна 7см,второя 8см, а третья на 4см больше второй сторо??ы. найди периметр треугольника?
Математика
Одна сторона треугольника равна 7см,второя 8см, а третья на 4см больше второй сторо??ы. найди периметр треугольника?
Ответ(ы):
Гость:
первая сторона 7см,вторая 8см,а третья 8+4=12 см...Формула нахождения периметра треугольника:P=a+b+c теперь подставим числа:7+8+12=27см
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