Одна сторона треугольника равна 7см,второя 8см, а третья на 4см больше второй сторо??ы. найди периметр треугольника?

Математика

Одна сторона треугольника равна 7см,второя 8см, а третья на 4см больше второй сторо??ы. найди периметр треугольника?

Автор: Гость