Одна сторона трикутника дорівнює 2см, друга у 2рази довша. Знайди довжину третьої сторони, якщо периметр дорівнює 11см.

Математика
Одна сторона трикутника дорівнює 2см, друга у 2рази довша. Знайди довжину третьої сторони, якщо периметр дорівнює 11см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*2+11=15 см  каждая сторона триугольника 15см
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