Одна сторона труугльника 11/25 см, другая сторона на 1/3 см длинее, третья сторона на 4/15 см короче второй. найдите периметр треугольника.
Математика
Одна сторона труугльника 11/25 см, другая сторона на 1/3 см длинее, третья сторона на 4/15 см короче второй. найдите периметр треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-11/25 2-на 1/3 больше1 2-на 4/15 меньше 2 найти периметр 1)11/25(*3)+1/3(*25)=33/75+25/75=58/75(см)2 сторона 2)58/75(*1)-4/15(*3)=58/75-12/75=46/75(см)3 сторона 3)Р=а+в+с Р=11/25(*3)+58/75+46/75=33/75+58/75+46/75=137/75=1 62/75
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