Одна сторона труугльника 11/25 см, другая сторона на 1/3 см длинее, третья сторона на 4/15 см короче второй. найдите периметр треугольника.

Математика

Одна сторона труугльника 11/25 см, другая сторона на 1/3 см длинее, третья сторона на 4/15 см короче второй. найдите периметр треугольника.

Автор: Гость