Одна страна одна из сторон прямоугольника на три сантиметра больше другой Найдит?? длины его стороны если известно что Площадь прямоугольника равна 1720 сантиметров в квадрате

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Одна страна одна из сторон прямоугольника на три сантиметра больше другой Найдит?? длины его стороны если известно что Площадь прямоугольника равна 1720 сантиметров в квадрате

Автор: Гость