Одна страна одна из сторон прямоугольника на три сантиметра больше другой Найдит?? длины его стороны если известно что Площадь прямоугольника равна 1720 сантиметров в квадрате
Алгебра
Одна страна одна из сторон прямоугольника на три сантиметра больше другой Найдит?? длины его стороны если известно что Площадь прямоугольника равна 1720 сантиметров в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- одна из сторон треугольника, тогда 2 сторона=х+3, х * (x + 3) = 1720 x^2 + 3x - 1720 = 0 YD = 9 - 4 ( - 1720) = 9 + 6880 = 6889 = 83; YD= 83 x1 = (-3 + 83) / 2 = 40 x2 = ( -3 - 83) / 2 = - 43 ( не соответствует условию задачи х1 + 3 = 40 +3 = 43 Ответ: 40 см - ширина прямоугольника, 43 см - длина прямоугольника
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