Однажды торопливая белочка сарафан шила.Взяла красивый материал.Один кусок отрезала,другой отрезала.Всю ткань изрезала. Стала терпеливая куница шить.Семь раз примерила,несколь ко раз отмерила.Хороший сарафан получился...
Однажды торопливая белочка сарафан шила.Взяла красивый материал.Один кусок отрезала,другой отрезала.Всю ткань изрезала. Стала терпеливая куница шить.Семь раз примерила,несколь ко раз отмерила.Хороший сарафан получился. Какие качества белочки и куницы сопоставляет автор? Подчеркни слова,которые называют эти качества.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Торопливость белочки: ,,Всю ткань изрезала" Терпеливость куницы: ,,Семь раз примерила,несколько раз отрезала" Таг што...