Однажды торопливая белочка сарафан шила.Взяла красивый материал.Один кусок отрезала,другой отрезала.Всю ткань изрезала. Стала терпеливая куница шить.Семь раз примерила,несколь ко раз отмерила.Хороший сарафан получился. Какие качества белочки и куницы сопоставляет автор? Подчеркни слова,которые называют эти качества.