Однажды я поехал вместе с родителями в Москву. Первым делом мы поехали в гостиницу с оптимальным вариантом проживания, где даже был модем. В нашей комнате была большая куртина , что не могло не радовать .На следующий день мы пошли в Московский Кремник, где в качестве сувенира купили красивый кенкет. Придумайте еще 5 предложений используя сложные слова из толкового словаря(100 баллов)

Кенкет был красивого нежно-кофейного оттенка, что было маминым любимым цветом. После Московского Кремника мы немного передохнули в парке, а потом решились пойти в картинную галерею. Её открыли относительно недавно, но уже там было много людей. Хоть и очередь нас не порадовала, но цены были очень экономными, хотя картин там было-завались! Это нам очень и понравилось.