Однажды Черт предложил Бездельнику заработать. -Как только ты пройдешь через этот мост, - сказал он -так твои деньги удвоятся. Можешь переходить по нему сколько хочешь, но за каждый переход отдавай мне 24 копейки. Бездельник ...

Математика

Однажды Черт предложил Бездельнику заработать. -Как только ты пройдешь через этот мост, - сказал он -так твои деньги удвоятся. Можешь переходить по нему сколько хочешь, но за каждый переход отдавай мне 24 копейки. Бездельник согласился и... после третьего перехода остался без гроша . Сколько денег у него было сначала?

Автор: Гость