Однажды Черт предложил Бездельнику заработать. -Как только ты пройдешь через этот мост, - сказал он -так твои деньги удвоятся. Можешь переходить по нему сколько хочешь, но за каждый переход отдавай мне 24 копейки. Бездельник ...
Математика
Однажды Черт предложил Бездельнику заработать. -Как только ты пройдешь через этот мост, - сказал он -так твои деньги удвоятся. Можешь переходить по нему сколько хочешь, но за каждый переход отдавай мне 24 копейки. Бездельник согласился и... после третьего перехода остался без гроша . Сколько денег у него было сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х копеек было у Бездельника после первого перехода сумма удвоилась и он заплатил 24 копейки 2х-24 после второго перехода у Бездельника сумма денег стала 2(2х-24)-24=4х-48-24=4х-72 после третьего перехода у Бездельника сумма денег стала 2(4х-72)=8х-144-24=8х-168 и по условию денег не осталось Значит первоначально была 21 копейка Проверим: 21 первоначально 21*2-24=42-24=18 - первый переход 18*2-24=12- второй переход 12*2-24=0- третий переход ОТВЕТ: 21 копейка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите!!! Вычислите сумму двоичных чисел:111 +1011 Ответ запишите в десятичной си??теме счисления?
Геометрия
На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1 отмечены три точки: А В и С Найдите расстояние от А до прямой ВС
Математика
География
Описание реки Енисей по плану: 1.Географическое положение(на каком материке и в к??кой его части находится) 2.В каком направлении протекает рек...