Однажды до светофором , Что висит в Милане на площади Дуомо , Случилось удивительн??е. Все его огни И красный и жёлтый и зелёный стали синими. Увидев это, миланцы растерялись и не знали что им делать. Можно переходить или нельз...
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Однажды до светофором , Что висит в Милане на площади Дуомо , Случилось удивительн??е. Все его огни И красный и жёлтый и зелёный стали синими. Увидев это, миланцы растерялись и не знали что им делать. Можно переходить или нельзя? Тормозить или ехать дальше? Вопрос: Напишите свое продолжение истории: придумаете, как стали пользоватся жители Милана светофором с тремя синими огнями. Плиииииииззз срочнооооо Спасибо
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Гость:
Они могли договориться что первый свет нельзя переход. дорогу второй приготовиться третий идти
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