Однажды до светофором , Что висит в Милане на площади Дуомо , Случилось удивительн??е. Все его огни И красный и жёлтый и зелёный стали синими. Увидев это, миланцы растерялись и не знали что им делать. Можно переходить или нельз...

Русский язык
Однажды до светофором , Что висит в Милане на площади Дуомо , Случилось удивительн??е. Все его огни И красный и жёлтый и зелёный стали синими. Увидев это, миланцы растерялись и не знали что им делать. Можно переходить или нельзя? Тормозить или ехать дальше? Вопрос: Напишите свое продолжение истории: придумаете, как стали пользоватся жители Милана светофором с тремя синими огнями. Плиииииииззз срочнооооо Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они могли договориться что первый свет нельзя переход. дорогу второй приготовиться третий идти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Скажите пожалуйста откуда эти задания?
Ответить
Литература
Сочинить рассказ о красоте воды
Ответить
Қазақ тiлi
Как будет на казахском слово все
Ответить
Литература
Лермонтов Ашик-Керимовым . Что означает названия
Ответить
Немецкий язык
Перевести с немецкого на русский. ich hore und lese gern marchen
Ответить