Однажды король решил написать себе поздравления. Он написал себе 18 открыток и 27 писем .Телеграмм в 5раз больше чем открыток и писем вместе. В 1 девятую. он пожелал. себе. здоровья ,в две пятых счастья а в остальные поздравлен...

Математика

Однажды король решил написать себе поздравления. Он написал себе 18 открыток и 27 писем .Телеграмм в 5раз больше чем открыток и писем вместе. В 1 девятую. он пожелал. себе. здоровья ,в две пятых счастья а в остальные поздравления пожелал себе себе конфет. Сколько пожеланий каждого вида прислал себе король?

Автор: Гость