Однажды король решил написать себе поздравления. Он написал себе 18 открыток и 27 писем .Телеграмм в 5раз больше чем открыток и писем вместе. В 1 девятую. он пожелал. себе. здоровья ,в две пятых счастья а в остальные поздравлен...
Математика
Однажды король решил написать себе поздравления. Он написал себе 18 открыток и 27 писем .Телеграмм в 5раз больше чем открыток и писем вместе. В 1 девятую. он пожелал. себе. здоровья ,в две пятых счастья а в остальные поздравления пожелал себе себе конфет. Сколько пожеланий каждого вида прислал себе король?
Ответ(ы):
Гость:
18 + 27 = 45 шт - открыток и писем вместе взятых 45 * 5 = 225 шт - телеграмм 225 + 45 = 270 шт - Телеграмм,открыток и писем. одна девятая от 270: 270 / 9 * 1 = 30 здоровья Две пятых от 270: 270 / 5 * 2 = 108 счастья 270 - 108 + 30 = 132 конфет Конфет: 132, здоровья: 30, 108 счастья Иди учи уроки.....
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