Однажды папа и Вася гуляли в парке.Долго бродили они по дорожкам и вдруг услышали ??езкие звуки.Это маленький вороненок сидел в траве у тропинки и громко каркал.Птенчик потерялся!У него были грустные глаза и пушистые перья .Пой...

Русский язык

Однажды папа и Вася гуляли в парке.Долго бродили они по дорожкам и вдруг услышали ??езкие звуки.Это маленький вороненок сидел в траве у тропинки и громко каркал.Птенчик потерялся!У него были грустные глаза и пушистые перья .Поймал Вася вороненка принес домой.И стал птенец жить в квартире .Подрос малыш прыгает шумит .Тогда мальчик решил научить птичку летать.Вася рядом с вороненком прыгал руками мохал .И вороненак взлетел.Скоро ему стало тесно в доме Вася отпустил птичку на волю 1что хотел сказать автор читателю?определи и запиши оснавную мысль текста.2составь и запиши план текста из трех пунктов .в ответи ты можешь использовать сочитания слов или предложения.3 задай по тексту вопрос который поможет определить насколько точно твои одноклассники поняли содержание текста .запиши свой вопрос 4как ты понимаешь значение слова Пенек из предложения 6 запиши свое обьяснение 5 замени слово УВЯЗАЛСЯ (предложение 9)близким по знанию словом запиши это слово 6в предложение(11)найди слово состав которого соответствует схеме корень суфикс окончание выпиши это слова обознач его части 7)выпиши из предложения (18)все имена существительные в той форме в которой они употреблены в предложение укажи род склонения число падеж одной из форм имени существительного на выбор 8)выпиши из предложения(4)все формы имен прелогательных с именами существительными к которым они относяться укажи число род если естьпадеж одной из форм имени прелогательного на выбор 9)выпиши из предложения(1)все местоимения укажи лицо и число одного из них на выбор 9)выпиши из предложения (20)все глаголы в той форме в которой они употреблены в предложение укажи спряжения время лицо если есть число род если есть одной из форм глагола на выбор 10)представь что по болезни ты пропустила уроки и плохо понимаешь новую тему по математике вежливо попраси одноклассника помоч тебе запиши свою прозьбу

Автор: Гость