Однажды пастись на луг пришли два козла. Они мирно гуляли,играли.но потом они посс??рились и решили поделить луг на две части. Но сколько не делили каждому казалось что его часть меньше. Они начали спорить. И не заметили как на...
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Однажды пастись на луг пришли два козла. Они мирно гуляли,играли.но потом они посс??рились и решили поделить луг на две части. Но сколько не делили каждому казалось что его часть меньше. Они начали спорить. И не заметили как начали бодать друг друга. Они долго бодались пока не наступил вечер. Два козла решили, что вместе гулять будет веселее.и луг будет общий. ГДЕ ЗДЕСЬ СТАВЯТСЯ ЗАПЯТЫЕ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед каждому, что, как, пока. Перед и у тебя точка она не нужна
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