Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих деревьев-яблони, четвертая часть-сливы, седьмая часть-груши и, кроме того есть ещё 3 т...

Математика

Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих деревьев-яблони, четвертая часть-сливы, седьмая часть-груши и, кроме того есть ещё 3 тополя". Сколько деревьев в саду у садовника?

Автор: Гость