Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих деревьев-яблони, четвертая часть-сливы, седьмая часть-груши и, кроме того есть ещё 3 т...

Математика
Однажды пришли к садовнику ребята и спрашивают: "Дедушка, сколько в твоем саду дер??вьев?" Улыбнулся садовник и ответил: "Половина всех моих деревьев-яблони, четвертая часть-сливы, седьмая часть-груши и, кроме того есть ещё 3 тополя". Сколько деревьев в саду у садовника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 деревьев у него было.
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