Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, обозначены заливы, бухты. Изгибы берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, пе...

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Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, обозначены заливы, бухты. Изгибы берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, перенесли его на клочок суши, затерянной в океане. Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, очарованный бухточками, нанесёнными им на карте, написал их названия. Бросив задумчивый взгляд на очертания острова, напоминавшего по контурам дракона, он увидел среди придуманных им бухт, холмов героев своей будущей книги. В начале Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной на массового читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. Мальчик был в восторге от затеи отчима, решившегося сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ, зарытых пиратами. С неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, рождённому фантазией Стивенсона. Задание Найти причастия и выделить их суффиксы Выполненное задание раскрашЕНа, указаНы, обозначЕНы, придумаННого, затеряННой, оказаВШийся, очароваННый, нанесЁННыми, напоминаВШего, придумаННых, рассчитаННой, решиВШегося, зарыТых, неослабеваЮЩим, рождЁННому Причастные обороты суши, затерянной в океане Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, очарованный бухточками.. бухточками, нанесёнными им на карте острова, напоминавшего по контурам дракона книги, рассчитанной на массового читателя отчима, решившегося сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ сокровищ, зарытых пиратами по острову, рождённому фантазией Стивенсона

Автор: Гость