Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она ис??угалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит ...
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Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она ис??угалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату, и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, – продолжал он, – выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» 1) Докажите что данный отрывок является текстом? 2)Найдите фразеологизм, укажите значение фразеологизма и подберите к нему синоним ? 3) Объясните значение слов разрядить и кабинет, подберите синонимы? 4) Укажите все причастия и как они образованы? 5) Составьте схемы предложений с прямой речью ? 6)Выпишите по два словосочетания со связью СОГЛОСОВАНИЕ, Управление, ПРИМЫКАНИЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Предложения связаны между собой по смыслу .
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