Одно из этих слов - довольно распространенная русская фамилия.Какое? а)отечество ;??)родина ; в) страна г)государство ; д)отчизна

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Одно из этих слов - довольно распространенная русская фамилия.Какое? а)отечество ;??)родина ; в) страна г)государство ; д)отчизна

Автор: Гость