Одно из этих слов - довольно распространенная русская фамилия.Какое? а)отечество ;??)родина ; в) страна г)государство ; д)отчизна
Русский язык
Одно из этих слов - довольно распространенная русская фамилия.Какое? а)отечество ;??)родина ; в) страна г)государство ; д)отчизна
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Гость:
Родина..................
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