Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив д...
Физика
Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в сосуде на 20 см.рт.ст. ниже атмосферного Р=550 мм.рт.ст
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