Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив д...

Физика

Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив до целых.

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