Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив д...

Физика
Одно из колен U-образного манометра, заполненного ртутью, соединили с сосудом, нап??лненным газом. Чему равно давление газа в сосуде, если атмосферное давление составляет 750 мм рт. ст.? Ответ выразить в мм рт. ст., округлив до целых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в сосуде на 20 см.рт.ст. ниже атмосферного  Р=550 мм.рт.ст 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти корень уравнения (x+3)2=(x+8)2
Ответить
Геометрия
15. Вам даны пять слов. Четыре из них объедине­ны общим признаком. Пятое слово к ним не подхо­дит. Это слово находится под буквой: а) вершина; ...
Ответить
Литература
Чем эпизоды остановок у лапландки и финки похожи с русскими сказками??? Это из рассказа "Снежная Королёва" ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!!
Ответить
Українська мова
Очень срочно!!!!!!!!! 12
Ответить
Математика
Фильм оплатить налог в размере 8% прибыли. 1) Составьте формулу для вычисления нало??а а от прибыли А. 2)А-а при А=10 тыс. руб.
Ответить