Одно тело свободно падает высоты 392 м. Одновременно брошено другое тело вертикально вверх со скоростью 78,4 м/с. Через сколько времени тела встретятся и на какой высоте от земли?
Физика
Одно тело свободно падает высоты 392 м. Одновременно брошено другое тело вертикально вверх со скоростью 78,4 м/с. Через сколько времени тела встретятся и на какой высоте от земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение свободного падения: X=Xo+Vo*t-(g*t^2)/2 для тела 1: X1=392+0*t-(g*t^2)/2 для тела 2: X2=0+78.4*t-(g*t^2)/2 если они встретятся, то X1=X2, т.е. 392+0*t-(g*t^2)/2=0+78.4*t-(g*t^2)/2 t=392/78.4=5 Т.е. через 5 сек они встретятся Высота - это X1=X2. Берем любое уравнение и подставляем туда t: X1=392+0*t-(g*5^2)/2=392-10*25/2=392-125=267метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Рассчитайте химическое количество ионов натрия, которые содержатся в растворе повареной соли массой 200 г с массовой долей хлорида натрия, равной 5...
Математика
Из двух населенных пунктов,расстояние между которыми 18км.,одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Первая из них двигалась со с...