Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному

Математика

Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному

Автор: Гость