Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному
Математика
Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному
Ответ(ы):
Гость:
15+12=27монет .......................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Русский язык
Впиши пропущенные слова наречия по смыслу,используя словаа для справок В лесах было _______,_______ и _______ День*1 как будто дремал С пасмурного ...