Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному

Математика
Одно целое кольцо стоит 15 руб а разъединённое 12 . Какое максимальное число монет м??жно зароботать,продав эти кольца по одному
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15+12=27монет                                                                                                                   .......................................
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