Одной банки краски хватает на покраску 12м2 площади. а)сколько банок краски хвати?? для покраски трех железных кубов с ребрами равными 3м,4м,5 м. б) если 3 куба расплавить и изготовить один куб,то сколько банок понадобится д...

Математика
Одной банки краски хватает на покраску 12м2 площади. а)сколько банок краски хвати?? для покраски трех железных кубов с ребрами равными 3м,4м,5 м. б) если 3 куба расплавить и изготовить один куб,то сколько банок понадобится для покраски поверхности куба?
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