Одной из победных военных операций в чеченской войне является охота на волков замысел этой операции состоял в том чтобы выманить боевиков из грозного создав иллюзию существующего коридора и уничтожить их на открытой местности н...

История

Одной из победных военных операций в чеченской войне является охота на волков замысел этой операции состоял в том чтобы выманить боевиков из грозного создав иллюзию существующего коридора и уничтожить их на открытой местности назовите имя военачальника который руководил этой операцией

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