Одной из победных военных операций в чеченской войне является охота на волков замысел этой операции состоял в том чтобы выманить боевиков из грозного создав иллюзию существующего коридора и уничтожить их на открытой местности н...

История
Одной из победных военных операций в чеченской войне является охота на волков замысел этой операции состоял в том чтобы выманить боевиков из грозного создав иллюзию существующего коридора и уничтожить их на открытой местности назовите имя военачальника который руководил этой операцией
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Гость:
Генерал армии в.казанцев, генерал-полковник г.трошев, генерал-полковник в.шаманов
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