Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амеб будет через 3, 6, 9, 12,..., 24 часа.выполнить в 3-х циклах.

Информатика
Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амеб будет через 3, 6, 9, 12,..., 24 часа.выполнить в 3-х циклах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,t:integer; begin t:=0; n:=1; repeat     t:=t+3;     n:=n*2;     until t=24; writeln(n) end.
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