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Однокоренные слова : горад, сталiца, поунач, колер
Однокоренные слова : горад, сталiца, поунач, колер
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Горад - гарадскi, гараджанiн сталiца - сталiчны поўнач - паўночны колер - каляровы, колернасць
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