Однокоренные слова : горад, сталiца, поунач, колер

Однокоренные слова : горад, сталiца, поунач, колер

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Горад - гарадскi, гараджанiн сталiца - сталiчны поўнач - паўночны колер - каляровы, колернасць
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