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Однокоренные слова ветка журавль
Однокоренные слова ветка журавль
Ответ(ы):
Ответил Гость:
веточка, ветви, ветвистый журавлик, журавлиный, журавлиха
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